 

Ученые нашли играющие важную роль в проникновении SARS-CoV-2 в клетку вещества

01.09.2021, 21:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые решили смоделировать изменения структуры S-белка SARS-CoV-2 в ходе полного процесса заражения – от распознавания клетки до проникновения вируса внутрь. В ходе проделанной работы специалисты обнаружили важные вещества, которые могут стать стратегией блокировки передачи патогена. Речь идет о гликанах.
Ключевую роль в процессе передачи генетического материала вирусом клетке-хозяину играют белки S-класса, рассказали специалисты Северо-Восточного вуза и Университета Райса. Каждый из них состоит из трех фрагментов – пары субъединиц S1 и S2 и трансмембранного пучка. Первый компонент взаимодействует с молекулой-рецептором на самой поверхности клетки, связываясь ней, а второй способствует процессу слияния клеточных мембран. При этом до сих пор исследователи не могут узнать, в каком именно порядке происходят перечисленные действия.

Группа американских исследователей решила выяснить роль сахаров на поверхности этого белка в процессе внедрения патогена в клетку, именуемых гликанами. При моделировании выяснилось, что они играют важную роль, так как этот процесс помогает слиянию мембран, удлиняя определенные пептиды. Гликирование S2 же позволяло увеличивать их шансы соединяться с клеткой-хозяином. Если же гликаны отсутствовали, то такая вероятность оказывалась минимальной.

Исследователи заключили, что эти сахара могут контролировать инфективность вируса. Иными словами, без гликанов частице не удастся проникнуть внутрь клетки.

Источник: lenta.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.08 / Зоозащитника, написавшего книгу “Дикие, но безопасные”, загрызла стая бродячих собак в Петербурге

18.02 / В сирийском Дейр эз-Зоре появились граффити против иранского присутствия

11.06 / “Дни.ру” раздают подарки: билеты на концерт “Золотые хиты рока”

23.06 / Принцесса Евгения и Джек Бруксбенк появились на публике впервые после похорон принца Филиппа

24.03 / Мелким управляющим компаниям не под силу нормальное регулярное обслуживание домов

18.03 / Ученые рассказали, как сахар действует на здоровье печени

20.09 / Анна Плетнева взбудоражила поклонников своими ягодицами

26.02 / Валерий Меладзе поздравил сына с днем рождения редким совместным фото

16.01 / Родственники Александра Солженицына через суд добились его захоронения в мавзолее на Красной площади

16.07 / Николай Басков расстроил поклонников отменой анонсированного выступления: “Благодарю за понимание!”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика