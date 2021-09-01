Ученые нашли играющие важную роль в проникновении SARS-CoV-2 в клетку вещества

Ученые решили смоделировать изменения структуры S-белка SARS-CoV-2 в ходе полного процесса заражения – от распознавания клетки до проникновения вируса внутрь. В ходе проделанной работы специалисты обнаружили важные вещества, которые могут стать стратегией блокировки передачи патогена. Речь идет о гликанах.

Ключевую роль в процессе передачи генетического материала вирусом клетке-хозяину играют белки S-класса, рассказали специалисты Северо-Восточного вуза и Университета Райса. Каждый из них состоит из трех фрагментов – пары субъединиц S1 и S2 и трансмембранного пучка. Первый компонент взаимодействует с молекулой-рецептором на самой поверхности клетки, связываясь ней, а второй способствует процессу слияния клеточных мембран. При этом до сих пор исследователи не могут узнать, в каком именно порядке происходят перечисленные действия.

Группа американских исследователей решила выяснить роль сахаров на поверхности этого белка в процессе внедрения патогена в клетку, именуемых гликанами. При моделировании выяснилось, что они играют важную роль, так как этот процесс помогает слиянию мембран, удлиняя определенные пептиды. Гликирование S2 же позволяло увеличивать их шансы соединяться с клеткой-хозяином. Если же гликаны отсутствовали, то такая вероятность оказывалась минимальной.

Исследователи заключили, что эти сахара могут контролировать инфективность вируса. Иными словами, без гликанов частице не удастся проникнуть внутрь клетки.

Источник: lenta.ru