Стрельба произошла в школе в Северной Каролине

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01.09.2021, 21:08, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ одной из школ американского города Уинстон-Салем (штат Северная Каролина) произошла стрельба, известно об одном пострадавшем ученике.

«Школа Маунт-Табор оцеплена, на территории школы произошла стрельба <…>. Мы проводим расследование произошедшего», – написала пресс-служба местной полиции в Twitter.

Позже в офисе шерифа уточнили, что при инциденте пострадал один из учащихся, остальные школьники в безопасности, передает РИА «Новости».

Подозреваемый в стрельбе разыскивается.

Ранее в результате стрельбы в средней школе имени Вашингтона в Альбукерке (Нью-Мексико, США) был убит ученик.



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