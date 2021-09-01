Стрельба произошла в школе в Северной Каролине

В одной из школ американского города Уинстон-Салем (штат Северная Каролина) произошла стрельба, известно об одном пострадавшем ученике.

«Школа Маунт-Табор оцеплена, на территории школы произошла стрельба <…>. Мы проводим расследование произошедшего», – написала пресс-служба местной полиции в Twitter.

Позже в офисе шерифа уточнили, что при инциденте пострадал один из учащихся, остальные школьники в безопасности, передает РИА «Новости».

Подозреваемый в стрельбе разыскивается.

Ранее в результате стрельбы в средней школе имени Вашингтона в Альбукерке (Нью-Мексико, США) был убит ученик.