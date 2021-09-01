Эксперт: Марафон «Новое знание» – это новая форма коммуникации с молодежью

II просветительский марафон «Новое знание» дает молодежи не только доступ к самым разным знаниям в интерактивном формате, но и позволяет получать ей проверенную, а не фейковую информацию, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Петр Кирьян. Марафон начался в среду и продлится три дня.

«Общество «Знание» использует новый формат для общения с молодежью. Если раньше были простые лекции, то сейчас устраиваются презентации, дискуссии, сессии вопросов и ответов, что очень актуально. Пример такого нового формата мы видим на II просветительском марафоне «Новое знание», – отметил руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

Эксперт напомнил, что при перезапуске общества «Знание», поддержаном президентом России, ставилась задача построить интерактивное взаимодействие с аудиторией. «Один из смыслов «Знания» – доносить до молодежи настоящую, а не фейковую информацию и разоблачать мифы. Люди должны отличать правду от вымыслов или от непроверенной информации. Это одна из фундаментальных функций этих лекций. Благодаря им любой заинтересованный может понять, где есть факты, а где – нарушение логики, неправда и т.д. Эта миссия «Знания» востребована», – указал Кирьян.

Кроме того, по словам эксперта, «Знание» становится важнейшим элементом системы просвещения. «Сейчас молодые люди привыкли постоянно получать информацию в потоковом режиме. Это либо YouTube, либо подкасты, либо другая информация в цифровом формате. Интерактивные лекции отвечают чаяниям и запросам на разные знания. Каждый выбирает по интересу и профессиональным увлечениям. Некоторые вопросы фундаментальной науки проще прослушать в виде лекций общества «Знание», чтобы понять, насколько это интересно тебе, нежели читать книгу», – считает Кирьян.

Среди главных мотиваций молодежи обращаться к ресурсам обновленного «Знания» эксперт называет интерес, который в будущем может стать основанием для научной деятельности. «Помимо самого знания лекции должны выполнять функцию популяризации фундаментальных и прикладных научных дисциплин. Молодые люди стремятся к знаниям не только ради выгоды, а могут посвятить науке всю жизнь», – подытожил Кирьян.

Второй федеральный просветительский марафон «Новое знание», приуроченный ко Дню знаний, проходит с 1 по 3 сентября. Организатором выступает российское общество «Знание». Первый одноименный марафон прошел в мае.

В марафоне принял участие президент Владимир Путин. Кроме того, участниками «Нового знания» стали лидеры списка «Единой России» – министр оборон Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецова и руководитель образовательного центра «Сириус», сопредседатель центрального штаба Народного фронта Елена Шмелева.

Всего в рамках марафона выступят более 150 спикеров, среди них такие известные и заслуженные деятели науки, культуры и спорта, как Евгений Касперский, Константин Эрнст, Хабиб Нурмагомедов, Константин Хабенский, Баста и многие другие. К участию приглашен бывший сотрудник ЦРУ и Агентства нацбезопаности США Эдвард Сноуден.