Мнение: Российские флаги над колыбелью “сирийской революции”

Российские военные смогли успешно разрулить кризис с мятежом бывших боевиков в Дераа. Попыток было несколько, но боевики их систематически саботировали. Сегодня вроде как удалось их додавить.

Сирийцы грозили раскатать район с мятежными боевиками с использованием танков и РСЗО, но все закончилось мирно. 4-й танковой дивизии не пришлось в очередной раз штурмовать южные районы Дераа.

Над мятежными районами будут подняты сирийские флаги, а оставшиеся там боевики признают Асада президентом Сирии. Российские военные будут обеспечивать контроль выполнения соглашения.

Все тяжелое вооружение, большая часть стрелкового оружия и излишки боеприпасов будут переданы сирийским военным. В городе возобновит работу сирийская полиция + в 4 местах города будут размещены сирийские военные. 4-я танковая дивизия выведет свои силы из Дераа и снимет блокаду мятежного района. Также от города будет отведены ополченцы "Хезбаллы" и другие иранские прокси. Упоротые отморозки смогут уехать на зеленых автобусах в Идлиб. Репрессий против мятежников вернувшихся к обычной жизни не будет. Среди поклонников сирийских боевиков сегодня траур "Город, где началась сирийская революция снова пал".

Российские военные могут быть очень убедительными. Таким образом, если сделку боевики не сорвут, то Россия и Сирия заканчивают то, что не доделали в 2018-м году, хотя многие проблемы на юге Сирии могут быть решены только после восстановления нормальной социально-экономической жизни.

"Асад должен прийти" (с)

—