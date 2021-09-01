 

Форвард сборной Украины Яремчук назвал катастрофой ничью против Казахстана

01.09.2021, 20:52, Новости дня
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“Нам был очень важен результат: три очка. Для того, чтобы ехать на чемпионат мира. Мы не взяли три очка, поэтому я считаю, это катастрофа”, – сказал футболист.

Яремчук открыл счет в матче на 92-й секунде, но по его словам, “этот гол сегодня оказался никому не нужен”.

“Лучше бы мы три очка взяли, а я не забил”, – пояснил игрок сборной.

По словам Яремчука, он сначала “даже не поверил”, что команда Казахстана сумела сравнять счет на последних минутах поединка.

“Вроде бы забили, минуты остаются, надо сыграть проще. Но футбольный закон никто не отменял: не забиваешь ты – забивают тебе. Мы не реализовали несколько моментов, они забили. Все”, – резюмировал Яремчук.

Контекст:

Футбольная сборная Украины второй раз не сумела обыграть Казахстан в рамках отбора на чемпионат мира. 31 марта с таким же счетом завершился поединок в Киеве. Тогда Яремчук тоже открыл счет.

После игры в Казахстане украинская сборная имеет в турнирной таблице четыре очка после четырех игр – команда ни разу не проиграла и ни разу не выиграла. Все игры, кроме последней, завершались со счетом 1:1.

Следующий матч в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года сборная Украины проведет 4 сентября в Киеве на НСК “Олимпийский”. Соперник – лидер группы, сборная Франции. Начало поединка в 21.45, отмечается на сайте Украинской ассоциации футбола.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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