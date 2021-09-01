В Евросоюзе обещают продолжить эвакуацию из Афганистана, но не берут на себя обязательств по приему беженцев

“Эвакуация наших граждан и, насколько это возможно, граждан Афганистана, которые сотрудничали с ЕС и его государствами-членами, а также их семей была проведена в первоочередном порядке и будет продолжаться. В связи с этим ведется интенсивная работа по определению адресных решений для оставшихся конкретных лиц, которые подвергаются риску в Афганистане”, – говорится в тексте.

Согласно заявлению, ЕС увеличит поддержку, в том числе финансовую, соответствующих международных организаций, а также соседних с Афганистаном стран и стран транзита, принимающих мигрантов и беженцев.

В то же время, подчеркивается в документе, Евросоюз и входящие в него государства намерены “предотвратить повторение неконтролируемых широкомасштабных потоков нелегальной миграции, с которыми они сталкивались в прошлом”.

“Следует избегать стимулов к нелегальной миграции. ЕС и его государства-члены… остаются решительными насчет эффективной охраны внешних границ ЕС и предотвращения несанкционированного въезда, а также помощи наиболее пострадавшим государствам-членам”, – заявили министры внутренних дел.

Они также пообещали реагировать на попытки использовать нелегальную миграцию в политических целях и другие гибридные угрозы.

“Совет признает необходимость поддерживать и обеспечивать адекватную защиту нуждающимся в соответствии с законодательством ЕС и нашими международными обязательствами, а также приближать практику государств-членов в приеме и рассмотрении афганских просителей убежища”, – добавили в заявлении.

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон заявила перед встречей, что ЕС должен принять находящихся в опасности женщин, детей, судей, журналистов и правозащитников из Афганистана, сообщает “Немецкая волна”. “Нам нужно избежать гуманитарного кризиса, нам нужно избежать миграционного кризиса и нам нужно избежать угрозы безопасности… Все хотят избежать ситуации, подобной той, которая сложилась в 2015 году”, – добавила она.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

По словам президента США Джо Байдена, Штаты эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана более 120 тыс. человек, 100 тыс. из них – афганцы.

“Талибан” заявлял, что не будет атаковать военнослужащих США. Однако боевики установили крайний срок вывода войск из Афганистана – до 31 августа. В Пентагоне пообещали поддерживать безопасность в аэропорту Кабула до этого дня. Страны “Большой семерки” потребовали от группировки “Талибан” обеспечить безопасную эвакуацию людей из страны и после 31 августа. США завершили эвакуацию и вывод своих войск накануне, незадолго до наступления этой даты.

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