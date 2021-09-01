Гетманцев: На руках украинцев $50 млрд. Если из них хотя бы треть выйдет “вбелую”, будем считать это большой победой

“В Украине на руках у людей, по ряду оценок, $50 млрд, а по другим – и того больше. Если из них хотя бы треть выйдет “вбелую” (не только в деньгах – в разных активах), мы будем считать это большой победой”, – сказал он.

По его словам, у налоговой амнистии, которая началась 1 сентября, есть три цели: вывести “вбелую” активы и сбережения, вернуть деньги в экономику, а также фискальная, “но она точно не основная”.

Гетманцев: Нет и не будет права у государства спросить, откуда у вас квартира, машина, дача, деньги, бриллианты. Читайте полную версию интервью

Контекст:

15 июля Верховная Рада приняла закон о детенизации доходов и повышении налоговой культуры граждан путем добровольного декларирования активов и уплаты единовременного сбора в бюджет. Сбор со специального декларирования предусмотрен по ставкам от 2,5% до 9%. При этом государство гарантирует декларанту освобождение от уплаты налогового долга в случае выплаты им полной суммы сбора по специальной декларации, неразглашение данных в декларации (есть исключения), а также запрет на использование информации из деклараций в расследованиях и проверках в отношении декларанта и как доказательства в уголовных производствах против него.

Закон о налоговой амнистии не освобождает от ответственности за коррупцию, заявлял Гетманцев 1 июля.

Нацбанк Украины 6 августа определил порядок открытия и ведения счетов со специальным режимом использования в национальной и иностранных валютах, а также банковских металлах для одноразового добровольного декларирования.

Одноразовое добровольное декларирование проводится с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года, уточнили в НБУ.

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