 

Кабмин уволил Лищину с должности замминистра юстиции и уполномоченного по делам ЕСПЧ

01.09.2021, 20:52, Новости дня
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“Сегодня Кабмин принял решение об увольнении меня по собственному желанию. На этот раз действительно собственному и действительно желанию. Получается, что на этой должности я провел пять лет и один месяц, начиная с 24 июня 2016 года”, – написал Лищина.

https://www.facebook.com/ivan.lishchyna/posts/10159482328545498

Один из комментаторов отметил под постом, что Лищина “вернулся на сторону добра”.

“Ага, есть такое ощущение”, – согласился экс-чиновник.

Скриншот: Іван Ліщина / Facebook

Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что Лищина будет его советником, пишет “Бабель”.

Контекст:

В сентябре 2019 года Лищину уже увольняли “по собственному желанию” после назначения 29 августа нового правительства, распоряжение об увольнении подписывал на тот момент премьер-министр Алексей Гончарук.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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