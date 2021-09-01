 

Гонгадзе: История с Афганистаном играет на руку Украине, так как Белому Дому нужно показать позитив

01.09.2021, 20:52, Новости дня
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Она отметила, что Белый дом дважды переносил дату встречи, поскольку, по ее мнению, “вывод американских войск из Афганистана бросил бы огромную тень на встречу президентов”. По словам Гонгадзе, в итоге США назначили датой встречи 1 сентября, потому что решили, “что они они хотят уделить больше внимания Украине”.

“Вся эта история с Афганистаном в какой-то степени подыгрывает на руку Украине, так как Белому дому и администрации Соединенных Штатов нужно показать позитив в поддержке развивающейся страны, которая, возможно, имеет перспективу стать качественной эффективной демократией. И фактор того, что Украина появилась после огромного кризиса, который длился две недели, качественно отразится на Украине, я надеюсь”, – отметила Гонгадзе.

Контекст:

Встреча президентов должна состояться в 14.00 по вашингтонскому времени (21.00 по Киеву) 1 сентября. Байден и Зеленский встретятся в Овальном кабинете Белого дома. Президенты будут председательствовать на расширенной двусторонней встрече со своими основными советниками, затем два лидера перейдут к беседе в формате “один на один”.

Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон. Главной темой его встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркивал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Встречу Зеленского и Байдена переносили дважды: сначала – с 30-го на 31 августа, а потом – на 1 сентября. По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, основные составляющие встречи двух лидеров в Белом доме уже распланированы и согласованы сторонами.

В рамках визита Зеленского уже подписан ряд межведомственных и межгосударственных соглашений между Украиной и США. В частности, министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин 31 августа подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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