Мнение: Про 500 млн. россиян….

Владимир Путин прилетел во Владивосток. И встретился со школьниками. И открыл президент России детям горькую правду. Что если бы не два распада страны, произошедшие в XX веке, население России сейчас достигало бы 500 миллионов человек.

Дословно: «В нашей стране на протяжении прошлого, XX века, дважды рассыпалась российская государственность: после Революции 1917 года Российская империя прекратила свое существование. Россия потеряла колоссальные территории на западе, на севере, постепенно восстановилась, а потом произошло еще и крушение Советского Союза. А почему? Надо ведь внимательно это все проанализировать, что было триггером, что было спусковым крючком к этим драматическим событиям. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 миллионов человек. Только вдумайтесь в это. У нас сейчас 146. Если бы этих трагедий не было, было бы около 500 миллионов человек. Разница есть? А это совокупная мощь государства, которая в геометрической прогрессии постоянно увеличивается, создается все более и более мощная основа развития, существования, благополучия. Надо посмотреть, что лежало в основе этих трагических событий, чтобы ни в коем случае не допустить ничего подобного в будущем. Как нам укрепляться, каким способом, как нам строить отношения с соседями». (отсюда)

Ключевая фраза здесь: «Россия потеряла колоссальные территории на западе, на севере, постепенно восстановилась, а потом произошло еще и крушение Советского Союза…»

Путин, по всей видимости, имел в виду, что 500 млн. человек проживали бы на территории России, которая включала бы в себя и Прибалтику, и Закавказье, и Среднею Азию, и само собой – Украину с Беларусью и Молдовой… И все эти 500 млн человек были бы россиянами. А не казахами, узбеками, таджиками, украинцами, грузинами, армянами….

Я правильно понял президента?

Фотографии со встречи Владимира Путина со школьниками отсюда

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