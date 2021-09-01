Мнение: Уроки финансовой грамотности и почему они не помогут

(посвящается 1 сентября)

Услышал по радио новость к 1 сентября: дескать, некая группа энтузиастов разработала целый учебный курс для школьников под названием “Финансовая грамотность”, и теперь его внедряют как сквозной во все школы, причем первые, самые простые уроки начинаются прямо с начальной школы! В этом месте наверняка многие уже начинают мысленно аплодировать – дескать, ну слава богу, наконец-то, давно пора, теперь-то финансовые мошенники и строители пирамид сядут на голодный паек, никто уже не попадется на их посулы и плутни, люди будут видеть их насквозь, конец их воровской профессии, ура!

А почему все это не сработает, и мошенники будут по-прежнему с легкостью находить свои жертвы, сделай ты такие уроки хоть ежедневными?

Ответ простой и печальный – но чтобы его понять, необходимо выйти на широкие обобщения и спросить себя – а к чему вообще стремится современный человек “в среднем”, Человек Массы? В самом общем виде человек у нас стремится к ЭКОНОМИИ УСИЛИЙ. По всем возможным направлениям. Вы можете провести сам с собой сеанс интроспекции и быстро осознать, что сами стремитесь к тому же – то есть не отличаетесь от большинства.

В идеале большинство вообще хотело бы построить свою жизнь таким образом, чтобы выкладываться и вообще как-то напрягаться только у себя НА РАБОТЕ – и то, конечно, с отвращением, но тут как бы ничего не поделаешь, на работе приходится работать, просто чтобы прокормиться, а то, не дай бог, выгонят. Ну и вопросы карьерного продвижения тоже не надо сбрасывать со счетов – честолюбивые люди хотят карьеры и признания.

Также человек согласен напрягаться ради чего-то, что ему самому нравится: любит музыку – готов пролить семь потов, учась игре на гитаре; любит готовить – готов не покладая рук торчать на кухне и пробовать самые разные сочетания ингредиентов, ища “тот самый вкус”, и т.д.

Но – это всё. Работа и увлечения (обычно одно). А дальше – жесткая экономия! Экономия усилий! Прежде всего – усилий МОЗГА. Ни во что не вникать (мне на работе хватает), ни на чем не напрягаться (пойду лучше поиграю). Именно поэтому – от нежелания ВНИКАТЬ – на пирамиды попались и будут попадаться не только жертвы Мавроди (казалось бы, чего с них взять – советские образованцы), но и лощеные бизнесмены – клиенты красавца Медоффа, которые вообще американцы и уж чего-чего, а финансовую грамотность должны были бы, по идее, впитать с молоком матери…

Но нет. Уроки “финансовой грамотности” в школе усвоят только те, кто с самого начала решат идти именно по финансовой стезе – то есть или в банкиры, или в мошенники (грань тонка). А все остальные… Вы же слышите, о чем стоит дружный вой всех нынешних и бывших школьников – особенно сейчас, 1 сентября? Все дружно воют об одном – как им тяжело и противно, что их учили ЛИШНЕМУ. “Я работаю парикмахером – зачем мне математика?” “Я фотомодель и даю уроки блоггинга – на кой черт мне ваша физика?” “Я строю синхрофазотрон – хрена ли меня заставляли читать Толстого??”

Это ведь не кокетство – люди, выбравшие свои Р и У (работу и увлечение), обычно свято уверены, что все прочее им было НЕ НАДА. Из этого следует одно: всё “ненужное” выветривается из памяти так прочно, как будто вы об этом никогда и не слышали.

Как же тогда человек, забывший напрочь химию как “ненужную науку”, ориентируется в химических вопросах? – спросите вы.

Ответ очевидный: так же, как и вы. То есть – он прислушивается к Авторитету. Авторитет сказал – значит, так и есть (все тот же принцип “экономии усилий”). На языке обывателя это обычно звучит как “прислушаться к мнению профессионала”.

Стало быть, что необходимо и достаточно сделать мошеннику? Правильно – прикинуться профессионалом. И действительно – это и есть то, что все мошенники умеют делать в совершенстве. Истинные мастера, типа Мэдоффа, водили за нос миллиардеров с кучей аналитических служб, причем десятилетиями.

А уж были у кого-то уроки финансовой грамотности или нет – дело десятое…