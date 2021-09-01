 

Терапевт назвала группы людей с высоким риском смерти от коронавируса

01.09.2021, 20:20, Разное
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Иммунолог и врач-терапевт Ирина Ярцева назвала людей, которые входят в группу с высоким риском смерти от коронавируса. Особенное внимание состоянию здоровья следует уделять тем, кто страдает от хронических недугов.
По словам Ярцевой, к таковым относятся тяжелые формы диабета, инсульт в анамнезе, заболевания сердца и тяжелые формы гипертонии. Проблема в том, что некоторые пациенты не знают о своих хронических заболеваниях и узнают о них после обследования во время лечения от ковида. Чтобы избежать проблем, врач рекомендует соблюдать все предписания медиков по лечению основных недугов. Что касается категории пациентов, которые не имеют хронических заболеваний, то для них риск смерти находится на минимальном уровне, но существует определенная возрастная группа – от 45 лет с избыточной массой тела и привычкой к курению, которые чаще других переносят вирусную инфекцию в более тяжелой форме. Также такие люди часто сталкиваются с тромбообразованием, поэтому соответствующая терапия им назначается в самом начале лечения.

Ярцева рассказала, что после тяжелого течения ковида людям стоит тщательно следить за здоровьем. Из-за ослабления организма они могут сталкиваться с бактериальными инфекциями, а также проблемами со свертываемостью крови. В любом случае следует консультироваться с врачом, который сможет назначить эффективную тактику лечения.

Источник: www.m24.ru



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