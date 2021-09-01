Юлия Савичева рассказала о победе над анорексией после беседы с Максимом Фадеевым

Юлия Савичева в 15-летнем возрасте практически довела себя до анорексии, плохо питаясь и много работая. После появления в «Фабрике звезд» Максим Фадеев серьезно поговорил с подопечной, после чего ей удалось победить «врага» и выстроить на всю жизнь стратегию питания.

Юлия Савичева в тот период в день съедала пару йогуртов и пачку чипсов, на путь от школы до дома, а также на занятия танцами будущая звезда тратила много сил. Более того, у нее присутствовала навязчивая идея худеть и дальше, несмотря на полуобморочное состояние, головокружение и потемнение в глазах. Все это вместе привело к тому, что на телепроект она попала с весом в 38 килограммов при росте 160 сантиметров. Максим Фадеев во время серьезного разговора пригрозил Савичевой уходом из «Фабрики звезд», если участница не станет нормально питаться. Именно с этого момента она занялась решением проблемы, следя за употребляемой пищей и отказавшись от жирного, сладкого и мучного.

При этом сейчас певица может себе позволить «сладкие разгрузочные дни», так как знает, что делать, чтобы на фигуре это не отразилось. Стоит отметить, что певица часто делится с фанатами снимками и рецептами своих тортов.

Источник: www.passion.ru