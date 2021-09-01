 

Юлия Савичева рассказала о победе над анорексией после беседы с Максимом Фадеевым

01.09.2021, 20:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Юлия Савичева в 15-летнем возрасте практически довела себя до анорексии, плохо питаясь и много работая. После появления в «Фабрике звезд» Максим Фадеев серьезно поговорил с подопечной, после чего ей удалось победить «врага» и выстроить на всю жизнь стратегию питания.
Юлия Савичева в тот период в день съедала пару йогуртов и пачку чипсов, на путь от школы до дома, а также на занятия танцами будущая звезда тратила много сил. Более того, у нее присутствовала навязчивая идея худеть и дальше, несмотря на полуобморочное состояние, головокружение и потемнение в глазах. Все это вместе привело к тому, что на телепроект она попала с весом в 38 килограммов при росте 160 сантиметров. Максим Фадеев во время серьезного разговора пригрозил Савичевой уходом из «Фабрики звезд», если участница не станет нормально питаться. Именно с этого момента она занялась решением проблемы, следя за употребляемой пищей и отказавшись от жирного, сладкого и мучного.

При этом сейчас певица может себе позволить «сладкие разгрузочные дни», так как знает, что делать, чтобы на фигуре это не отразилось. Стоит отметить, что певица часто делится с фанатами снимками и рецептами своих тортов.

Источник: www.passion.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.07 / Эмилия Кларк встречается с экс-бойфрендом актрисы Ребекки Фергюсон: фото пары

27.10 / Мнение: Письмо: “Сто раз насильно поцеловал”

28.09 / Эффективность технологий KAVACA доказали эксперименты на «Северстали»

17.02 / Институт Виноградова рекомендует переименовать русский язык в российский

11.03 / Русскоязычные СМИ о Китае

29.04 / Мнение: Убить дочь и дать старт революции

04.08 / Vivo готовит смартфон с уникальной телескопической выезжающей камерой

25.07 / Сейсмический уровень шума уменьшился в два раза из-за эпидемии COVID-19

08.05 / Мнение: За что банят на Фейсбуке, бесплатны ли соцсети и кредитоспособность по ВК

10.04 / “Мне необходима разрядка”: Оксана Федорова впечатлила поклонников обворожительной фигурой в стенах Большого театра

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика