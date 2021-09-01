 

В России размер пенсии в реальном выражении снижается шестой месяц подряд

01.09.2021, 20:20, Разное
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В РФ в реальном выражении фиксируется постепенное снижение пенсий. Такая негативная тенденция наблюдается уже шестой месяц подряд.
Инфляционные процессы привели к тому, что пенсии в РФ упали, если оценивать показатель в реальном выражении. В феврале он уменьшился на 0,1%, в марте на – 0,2%, в апреле – на 0,1%, в мае – на 0,5%. По данным Росстата, в июне и июле снижение размера пенсионных выплат с поправкой на всеобщее повышение цен составило 1% и 0,9% соответственно.

В январе реальный размер средней пенсии показывал рост. Тогда показатель в годовом выражении увеличился на 0,4%. В 2020 году наблюдался позитивный тренд, но эксперты фиксировали снижение общих темпов роста.

Если говорить о номинальном выражении, то средняя пенсия в РФ в июле 2021 года составила 15,802 тысячи рублей. Сумма на 5,5% больше по сравнению с июлем прошлого года.

В июне средний размер пенсий составил 26,9% от начисленной заработной платы по стране. Годом ранее показатель был 28,7%.

Источник: rg.ru



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