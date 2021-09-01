Мнение: Письмо: “Здоровый зрелый мужчина”

А вот письмо от защитницы границ в браке. Защищает она свое право быть замороженной, ведь ее тело – ее дело.

У замороженных рапанов есть одна общая черта.

Заморожены они, когда тепла от них хотят, а с теми, кому их тепла не нужно, они размораживаются так, что сливаются в лужицу. Эту лужицу другие брезгливо обходят.

Разберите это письмо и расскажите, почему так происходит.

vrikshasana

Здравствуйте, Эволюция! Может вы поможете мне.

Мне 33 года, я замужем 5 лет, но вместе мы с мужем уже 11 лет, есть прекрасный сын, ему почти три года.

Муж по работе бывает в длительных командировках раз или два в год. Сейчас он был в командировке все лето, периодически приезжая на выходные. И вот закончилась его длительная командировка. Встречаясь после долгой разлуки, я боюсь, напрягаюсь, потому что не могу наброситься на него и заняться любовью с порога, как он ждёт и хочет. Он расстраивается очень сильно. И вчера, когда он приехал, мы поругались. Он обиделся, я его обняла, но ему это было уже не нужно. Долго пребывал в злом напряжении. Я гладила его и пыталась сказать, что не могу так, мне нужно время посмотреть на него, поговорить, привыкнуть. Он это знает. Но каждый раз ему это тяжело. Он злился и говорил грубые вещи. Я понимаю, что это говорит здоровый зрелый мужчина, у которого давно не было секса. Мои сглаживания разговора ничем не помогут.

Я пробовала делать так, как он хочет, но мне было это очень тяжело, и я отказалась от этого сценария.

Он умеет выкручивать всё так, что я оказываюсь должна. И после долгого вечера злого молчания, Сказал, что не видит, что мне жаль, что ему плохо, и я могла бы извиниться за то, что не сказала ему, что мне жаль. (если честно, я опять забыла его длинную логическую цепочку, за что я должна извиниться). Больше всего меня бесит, когда он начинает припоминать былые обиды. Сначала я немного психанула, потом сказала, что поняла свою ошибку и постараюсь в следующий раз настроится на нашу встречу, но сейчас я очень зла и останусь спать в другой комнате. Он постоял в дверях и лег со мной. Мы занялись любовью. Сегодня разъехались по работам, и я никак не могу успокоиться. Мне обидно и хочется сбежать. Как мне унять эту обиду и справиться с мыслью, что меня используют?

Он считает, что он всегда уступает мне, и происходит все по-моему. Мне так не кажется, потому что он хитрее и изворотливее меня. Я его бешу своим молчанием и желанием уйти от разговора. Правильно ли я понимаю, что мне надо больше включать мозг перед такими встречами после долгой разлуки, чтобы осознанно сказать: “привет, милый, я очень скучала и рада, но мне нужно время на привыкание к тебе, потерпи несколько часов”? Думаю, никому из нас это не поможет. Существует ли бесконфликтный способ решения этой проблемы?

Спасибо.