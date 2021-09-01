 

Вице-губернатора, случайно выругавшегося на украинском языке во время совещания, отстранили на время проверки

01.09.2021, 20:11, Разное
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Вице-губернатора Ульяновской области Федора Плеханова, сомнительно прославившегося после того, как он случайно выругался на совещании на украинском языке, отстранили от должности на время проверки. По предварительным данным, им заинтересовались и в аппарате губернатора, и в контрразведке.

По словам губернатора Алексея Русских, поступок Плеханова “шокировал” всех присутствовавших в его кабинете.

“Повисла просто гробовая тишина. Мы молча смотрели на этого человека секунд пять или десять, а потом я просто взял телефон и вызвал полицию”, – рассказал он.

На данный момент Плеханов отстранен от исполнения обязанности с формулировкой “в связи с обоснованными сомнениями в соответствии занимаемой должности”.

“Сам по себе я человек мультикультурный, толерантный, как и другие сотрудники аппарата”, – говорит губернатор. – “Но на украинском – я этого не понимаю. Мы сначала же все не поняли, потом только осознали, на каком языке он это сказал. Многое понять можно, но тут за край, мне кажется, вышло всё, он бы ещё с портретом Гитлера пришёл. Я надеюсь, органы разберутся, как так получилось”

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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