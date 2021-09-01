 

Эксперимент по сбору биометрических данных решили провести в России

01.09.2021, 20:08, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ РФ планируется провести эксперимент по размещению биометрических данных россиянами в единую систему персональных данных, соответствующий проект прорабатывают в Минцифры.

Эксперимент планируется проводить с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года, биометрические данные будут размещать в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, передает ТАСС со ссылкой на проект.

В базе будет проводиться проверка и передача информации о степени соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица, «с применением мобильного телефона, смартфона, планшетного компьютера, а также использованию указанной системы государственными органами, банками и иными организациями с применением указанных биометрических персональных данных при предоставлении отдельных услуг».

В ведомстве пояснили, что гражданам, самостоятельно зарегистрировавшимся в приложении и прошедшим с его помощью процедуру сдачи двух типов биометрии – голоса и лица, будет доступен большой перечень цифровых сервисов в государственных органах, банках и иных организациях.



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