Эксперт: Система оплаты лицом в московском метро распознает человека даже в очках и маске

Не стоит опасаться, что новая система оплаты лицом (FacePay) в столичном метро будет работать некорректно. Однако ее введение несет иные риски, сказал газете ВЗГЛЯД преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столичном метрополитене уже с середины октября на каждой станции будет доступна оплата проезда с помощью сканирования лица (FacePay).

«Не стоит опасаться неточностей в считывании. Современные алгоритмы зачастую распознают лица намного лучше живых людей, для них не помеха очки и маска. К примеру, многие методы ориентируются не на то, что мы замечаем в первую очередь – цвет волос или глаз, а на расстояние между отдельными точками лица. Совокупность расстояний между точками уникальна для людей и позволяет определить каждого человека достаточно точно», – говорит Блинов.

Риск, продолжает специалист, скорее в обратном – в слишком точном узнавании человека. Он говорит, что теперь метрополитен будет знать карту передвижения конкретного человека. Если эти системы будут интегрированы с уличными камерами, то позволят отслеживать все перемещения человека. Такой тотальный контроль, по мнению эксперта, несоразмерен с преимуществами от упрощения прохода через турникет метро.

В 2020 году россияне заняли второе место в мире по числу пользователей Apple Pay, передают «Ведомости». На 1-м месте по количеству подписчиков Apple Pay – США, на третьем – Великобритания.