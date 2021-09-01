Мнение: Сахарный фонд, полезный кофе и альтернативные курильщики

1. Помните, мы c вами обсуждали проблему сахара в России? Его теперь у нас производят столько, что просто некуда продавать. А с учётом общемирового дрейфа в сторону ЗОЖа, ещё и экспорт особенно наращивать не получается. Но, кажется, российские власти придумали частичное решение проблемы, которое также позволит выровнять цены на сахар внутри страны:

https://lenta.ru/news/2021/08/29/sugar/

Правительство России включило сахар в перечень сельскохозяйственной продукции для проведения государственных интервенций. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте российского кабмина.

Госинтервенции будут использоваться для поддержки сельхозпроизводителей и регулирования цен на рынке. Продукцию будут закупать в интервенционный фонд в период низких цен и продавать — в случае значительного их роста. Тем самым планируется стабилизировать рыночную ситуацию.

Согласно решению правительства, «сахарный» фонд начнет формироваться в 2022 году.

Сахар может храниться на стратегических складах не менее 8 лет. Вполне достаточный срок, чтобы регулировать рынок — особенно если учесть, что в обозримой перспективе дефицит еды на планете будет только нарастать.

2. Производители кофе одержали большую пиар-победу. Теперь на их стороне даже британские учёные. Раньше постоянно писали про опасность кофе для сердца, однако согласно новейшим исследованиям, дело обстоит ровно наоборот:

https://nplus1.ru/news/2021/08/30/coffee-death

Употребление 0,5-3 чашек кофе в день снижает риск смерти от всех причин на 12 процентов, а от сердечно-сосудистых заболеваний — на 17 процентов. К такому выводу пришли британские и венгерские врачи, когда сравнили показатели смертности за 11 лет у людей, которые пили кофе и у людей, которые полностью отказались от него. По словам врачей, кофе улучшает структуру сердца, и оно работает лучше. Результаты исследования представили на конгрессе Европейского общества кардиологов.

Ученые регулярно сообщают о позитивном влиянии кофе на здоровье. Так две чашки кофе в день, по результатам исследований, вдвое снижают риск развития цирроза печени. Позитивно влияет кофе и на нервную систему: неврологи обнаружили, что он защищает нейроны от болезни Паркинсона. Кроме этого, медики выяснили, что потребление кофе уменьшает общую смертность в среднем на 18 процентов среди мужчин и на 8 процентов среди женщин.

Получается прямо какой-то напиток богов, существенно продлевающий жизнь.

Одно можно сказать точно: как социальное явление кофейни гораздо полезнее, чем алкогольни. Кстати, возможно, и циррозом печени любители кофе болеют меньше просто потому, что отказываются ради него от спиртного.

3. Блогер ailcat недоволен результатами борьбы наших властей с курением и алкоголем. Он считает, что существующие ограничения следовало бы расширить и углубить:

https://olegmakarenko.ru/2221376.html?thread=819487808#t819487808

Наверное, я живу в какой-то параллельной России, потому что вокруг меня лучше не стало: близи остановок ОТ практически постоянно кто-то курит (при этом каждый третий — так, что дым идет на сидящих на остановке людей. Хотя еще несколько лет назад такого не было). И, что заметно хуже — минимум 2/3 молодежи сосут вейпы прямо среди ожидающих транспорт людей (и их, в отличие от курящих, практически невозможно отогнать в сторону без угрозы рукоприкладства).

Если раньше (до закона) в ресторанах и кафе были разные залы для курящих и некурящих, и некурящий человек мог избежать табачной вони — теперь это ушло в прошлое: кальяны и вейпы дымят и воняют на всей территории большинства кафе и ресторанов (ибо это “парение”, а не курение”), и заведения скорее выгонят некурящего, чем сделают замечания любителям покурить. Пойти с детьми можно разве что в Макдональдс и прочий фаст-фуд, они одни из немногих не привечают вейперов.

В общем, в эпоху жестких запретов 2000-х для некурящего человека было гораздо комфортнее.

Да и про алкоголь я бы положительно воспринял практику его продажи в отдельных магазинах (отделах магазинов с ограниченным доступом), нежели видеть ряды бутылок перед кассами в современных супермаркетах. Кому надо — тот в любом случае найдет, зато уменьшатся спонтанные покупки (и бытовой алкоголизм по принципу “чего добру пропадать, за него же деньги плачены”)…