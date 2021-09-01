 

Мамочка без лифчика – Личное мнение

01.09.2021, 19:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Настенька Волочкова вспомнила о том, что у неё есть дочь-десятиклассница, и припёрлась к ней на школьную линейку.

Вот в таком виде:


Фото: Соцсети

За несколько дней до этого Волочкова запустила в Инстаграме флешмоб ПИСАЮПОДЁЛОЧКУ.

То есть сначала одноклассники девочки имели возможность оценить длинный, жилистый зад Волочковой под ёлкой, а потом — её же растёкшиеся по грудной клетке молочные железы.

К самой Волочковой у меня вопросов нет, причём уже очень давно. Вопросы — к тем, кто её туда пустил.

О чём вы думали, когда запустили женщину в декольте до пупа и без лифчика в школьный класс? Вы — детское учебное заведение или что?

Я очень сочувствую дочери Насти. Когда твоя мать, с трудом ворочая языком, признаётся в том, что ссала под ёлкой, а потом приходит к тебе в школу полураздетой на потеху твоим одноклассникам в пубертате, — это, наверное, очень тяжело. Это не может быть не тяжело.

Бедная девочка.

Это во-первых.

Во-вторых, Волочкова — крайний случай. Пожалуй, самый запущенный. Но она — далеко не единственная мать, которая приходит на школьную линейку, демонстрируя оголённые части тела.

Ксюндель из года в год таскается на линейку в шортах, демонстрируя зачем-то миру короткие, бесформенные ноги. Самойлова тоже не отстаёт: та ещё и в коже.


Фото: Соцсети

Гольфики, твою мать, эти матери напялили, шортики покороче. Вы кого из себя корчите? Олицетворением каких таких мужских фантазий себя, в свои под 40, считаете?

Такое ощущение, что некоторые наши селебки боятся хоть на секунду выглядеть анфкабл: даже в школе у детей хоть что-нибудь — да нужно оголить.

Ходите сюда, кошёлки. Учить буду.

В вашем возрасте женщина — либо «уже анфкабл», либо «больше, чем факбл». Третьего не дано. Просто факбл в вашем возрасте не бывает: вам — не 20 лет.

Вы — анфакбл, потому что «больше чем факбл» вы так и не стали. Прикройтесь. Не позорьтесь. Хотя бы на школьных линейках.

Как прошло ваше первое сентября сегодня? Водили своих? Что видели? На каких мамаш насмотрелись?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.01 / Мнение: Реклама ЗРК Khordad-3

11.09 / Кто на самом деле будет управлять США в случае победы Байдена

09.06 / Медики назвали худшую еду перед тренировкой

20.04 / Мнение: Военная обстановка на юго-западном направлении остается сложной…

19.01 / Смузи из кейла и хлопья с яблоками: что едят на завтрак Кейт Миддлтон и ее дети

31.05 / Суд отменил приговор «омскому Мимино»

31.07 / Порошенко в ответ на статью Путина назвал различия украинцев и русских

03.07 / Ученые: Коронавирус мутировал и стал более заразным

12.08 / Блогеры устроили вечеринку для вернувшихся из Токио олимпийцев

26.02 / Раскрыты подробности мощного взрыва в жилом доме в Нижнем Новгороде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика