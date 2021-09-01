Мамочка без лифчика – Личное мнение

Настенька Волочкова вспомнила о том, что у неё есть дочь-десятиклассница, и припёрлась к ней на школьную линейку.

Вот в таком виде:



Фото: Соцсети

За несколько дней до этого Волочкова запустила в Инстаграме флешмоб ПИСАЮПОДЁЛОЧКУ.

То есть сначала одноклассники девочки имели возможность оценить длинный, жилистый зад Волочковой под ёлкой, а потом — её же растёкшиеся по грудной клетке молочные железы.

К самой Волочковой у меня вопросов нет, причём уже очень давно. Вопросы — к тем, кто её туда пустил.

О чём вы думали, когда запустили женщину в декольте до пупа и без лифчика в школьный класс? Вы — детское учебное заведение или что?

Я очень сочувствую дочери Насти. Когда твоя мать, с трудом ворочая языком, признаётся в том, что ссала под ёлкой, а потом приходит к тебе в школу полураздетой на потеху твоим одноклассникам в пубертате, — это, наверное, очень тяжело. Это не может быть не тяжело.

Бедная девочка.

Это во-первых.

Во-вторых, Волочкова — крайний случай. Пожалуй, самый запущенный. Но она — далеко не единственная мать, которая приходит на школьную линейку, демонстрируя оголённые части тела.

Ксюндель из года в год таскается на линейку в шортах, демонстрируя зачем-то миру короткие, бесформенные ноги. Самойлова тоже не отстаёт: та ещё и в коже.



Фото: Соцсети

Гольфики, твою мать, эти матери напялили, шортики покороче. Вы кого из себя корчите? Олицетворением каких таких мужских фантазий себя, в свои под 40, считаете?

Такое ощущение, что некоторые наши селебки боятся хоть на секунду выглядеть анфкабл: даже в школе у детей хоть что-нибудь — да нужно оголить.

Ходите сюда, кошёлки. Учить буду.

В вашем возрасте женщина — либо «уже анфкабл», либо «больше, чем факбл». Третьего не дано. Просто факбл в вашем возрасте не бывает: вам — не 20 лет.

Вы — анфакбл, потому что «больше чем факбл» вы так и не стали. Прикройтесь. Не позорьтесь. Хотя бы на школьных линейках.

Как прошло ваше первое сентября сегодня? Водили своих? Что видели? На каких мамаш насмотрелись?

—