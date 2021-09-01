Мамочка без лифчика – Личное мнение
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Настенька Волочкова вспомнила о том, что у неё есть дочь-десятиклассница, и припёрлась к ней на школьную линейку.
Вот в таком виде:
Фото: Соцсети
За несколько дней до этого Волочкова запустила в Инстаграме флешмоб ПИСАЮПОДЁЛОЧКУ.
То есть сначала одноклассники девочки имели возможность оценить длинный, жилистый зад Волочковой под ёлкой, а потом — её же растёкшиеся по грудной клетке молочные железы.
К самой Волочковой у меня вопросов нет, причём уже очень давно. Вопросы — к тем, кто её туда пустил.
О чём вы думали, когда запустили женщину в декольте до пупа и без лифчика в школьный класс? Вы — детское учебное заведение или что?
Я очень сочувствую дочери Насти. Когда твоя мать, с трудом ворочая языком, признаётся в том, что ссала под ёлкой, а потом приходит к тебе в школу полураздетой на потеху твоим одноклассникам в пубертате, — это, наверное, очень тяжело. Это не может быть не тяжело.
Бедная девочка.
Это во-первых.
Во-вторых, Волочкова — крайний случай. Пожалуй, самый запущенный. Но она — далеко не единственная мать, которая приходит на школьную линейку, демонстрируя оголённые части тела.
Ксюндель из года в год таскается на линейку в шортах, демонстрируя зачем-то миру короткие, бесформенные ноги. Самойлова тоже не отстаёт: та ещё и в коже.
Фото: Соцсети
Гольфики, твою мать, эти матери напялили, шортики покороче. Вы кого из себя корчите? Олицетворением каких таких мужских фантазий себя, в свои под 40, считаете?
Такое ощущение, что некоторые наши селебки боятся хоть на секунду выглядеть анфкабл: даже в школе у детей хоть что-нибудь — да нужно оголить.
Ходите сюда, кошёлки. Учить буду.
В вашем возрасте женщина — либо «уже анфкабл», либо «больше, чем факбл». Третьего не дано. Просто факбл в вашем возрасте не бывает: вам — не 20 лет.
Вы — анфакбл, потому что «больше чем факбл» вы так и не стали. Прикройтесь. Не позорьтесь. Хотя бы на школьных линейках.
Как прошло ваше первое сентября сегодня? Водили своих? Что видели? На каких мамаш насмотрелись?
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Источник: Лена Миро
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