 

“Были основания оценивать действия как угрозу безопасности”. Киркоров больше не сможет оспорить решение суда на запрет въезда в Литву

01.09.2021, 19:50, Новости дня
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Решение Высшего административного суда Литвы окончательное и обжалованию не подлежит, отмечается в публикации.

По словам Лукошевичене, “суд пришел к выводу, что у миграционного департамента были основания оценивать действия Киркорова как угрозу государственной безопасности”.

https://www.facebook.com/DelfiLietuva/posts/5316799505015736

Контекст:

Киркорова внесли в черный список в Литве 19 января из-за многократных посещений аннексированного Крыма.

Певец обжаловал это решение, но Вильнюсский окружной административный суд 14 июня постановил, что в жалобе певца нет аргументов, доказывающих незаконность запрета, а заявления адвокатов о непропорциональности и дискриминационном характере применяемых к нему мер являются необоснованными.

В начале июля стало известно, что певец снова подал апелляционную жалобу на решение Вильнюсского окружного административного суда, попросив отменить запрет и принять новое решение.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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