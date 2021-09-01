 

Украина и США договорились сотрудничать в использовании информации о путешественниках

01.09.2021, 19:50, Новости дня
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Соглашение подписали в Вашингтоне, от Украины – сам Дейнеко, от США – глава американской службы таможенного и пограничного контроля Фрэнсис Руссо. 

“Это важный шаг нашего стратегического партнерства в сфере безопасности. К тому же, в Украине появился фундамент для создания по лучшей мировой практике национальной системы выявления террористических угроз и противодействия трансграничной преступности”, – написал Дейнеко.

По словам главы Госпогранслужбы, между государствами и пограничными ведомствами “заложен новый уровень сотрудничества по использованию информации и анализу рисков, который нацелен на защиту границ и идентификацию преступников”.

“Без преувеличения, это соглашение повысит пограничную и национальную безопасность как Украины, так и США”, – добавил Дейнеко.

Он также подчеркнул, что украинские пограничники приложат максимум усилий для скорейшего развертывания и использования в Украине системы автоматизированного нацеливания Global (ATS-G).

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1466428817051878&id=100010543215513

Контекст:

Распоряжением №974 от 20 августа Кабмин Украины одобрил проект соглашения с правительством США о сотрудничестве в использовании информации о путешествующих гражданах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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