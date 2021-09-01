В Беларуси признали экстремистским Telegram-канал “Чай з малинавым варэннем”

“Хранение экстремистских материалов, а равно подписка на Telegram-каналы и чаты, признанные экстремистскими, влечет административную ответственность”, – заявили в ведомстве.

Админы канала уже отреагировали на это.

У канала “Чай з малинавым варэннем” на момент написания новости около 143 тыс. подписчиков. В нем публикуются сатирические и юмористические картинки, мемы и шутки на политическую тематику. Во время протестов в Беларуси, вспыхнувших после президентских выборов в августе 2020 года, канал также освещал события, выкладывал фото и видео с акций.

Название канала отсылает к случаю, который произошел на пресс-конференции Александра Лукашенко в 2011 году. Корреспондент хотел задать неудобный вопрос, но Лукашенко прервал его речь и предложил всем выпить кофе, отметив, что сам предпочитает чай с малиновым вареньем.

ВИДЕОВидео: Даша Атари / YouTube

Контекст:

С прошлого года в Беларуси продолжается политический кризис, связанный с выборами президента. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек).

По данным правозащитного центра “Весна”, с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. По состоянию на 28 августа в Беларуси признаны политическими заключенными 649 человек.

В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились, однако этим летом ситуация в Беларуси обострилась. В начале июля КГБ страны объявил операцию по зачистке от “радикалов”. После этого обыски прошли у десятка правозащитных организаций (среди них центр “Весна”), которые помогали пострадавшим от преследования властей за участие в митингах. Силовики массово проводили обыски и задерживали журналистов оппозиционных изданий – “Наша Ніва”, заблокированного еще в мае TUT.BY, TAM.BY, “Белсат”, “Радыё Свабода”, Tribuna, “Наша гiсторыя” и других.

13 августа суд Центрального района Минска признал экстремистскими всю информационную продукцию TUT.BY и Zerkalo.io — нового проекта, который бывшая команда TUT.BY запустила после блокировки доступа к сайту издания. Экстремистскими в Беларуси также признаны спортивный портал “Трибуна”, который освещал дело легкоатлетки Кристины Тимановской, сайт и все соцсети телеканала “Белсат” и другие независимые издания.

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