Создана технология повышения разрешения фото без потери качества

Команда специалистов Brain Team, являющаяся исследовательским подразделением Google, сообщает о создании новой технологии обработки цифровых изображений.

Любое фото можно увеличить даже в 16 раз без какой-либо потери качества, утверждают эксперты. Также, применяя новую технологию, можно существенно улучшить изображение на фото с низкой разрешающей способностью.

Секрет состоит в использовании так называемых моделей диффузии, поясняют специалисты. При обработке снимков используется также технология машинного обучения. По мнению экспертов, внедрение данной методики приведет к перевороту в области обработки графических файлов. Представители Brain Team напомнили также, что разработки в данном направлении создавались с 2015 года.