 

Создана технология повышения разрешения фото без потери качества

01.09.2021, 19:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Команда специалистов Brain Team, являющаяся исследовательским подразделением Google, сообщает о создании новой технологии обработки цифровых изображений.

Любое фото можно увеличить даже в 16 раз без какой-либо потери качества, утверждают эксперты. Также, применяя новую технологию, можно существенно улучшить изображение на фото с низкой разрешающей способностью.

Секрет состоит в использовании так называемых моделей диффузии, поясняют специалисты. При обработке снимков используется также технология машинного обучения. По мнению экспертов, внедрение данной методики приведет к перевороту в области обработки графических файлов. Представители Brain Team напомнили также, что разработки в данном направлении создавались с 2015 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.09 / В Киеве за сутки COVID-19 выявили у 310 человек

18.07 / Welt – в Германии будут судить 96-летнюю бывшую секретаршу нацистского концлагеря

08.07 / МГЕР провела тематические акции в День семьи, любви и верности

22.09 / Путин предложил США взаимное сдерживание в развертывании новых ракет

14.08 / В РФ подтвердили 5 тыс. новых случаев коронавируса

25.01 / В Австралии разработали домашние водородные батареи с КПД 50%

29.12 / В этом году новогодняя акция “Ринат Ахметов – детям” пройдет в Украине в 20-й раз

04.07 / Президенту Украины объяснили, почему Россия может выдвигать к ней требования

25.07 / Открыта для всех религий — Эрдоган принял участие в первой молитве после превращения Айя-Софии в мечеть

24.06 / Елена Летучая рассказала про безопасность на участках для голосования

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика