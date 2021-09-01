Компания Xiaomi начинает выпуск нового робота-пылесоса

Специалисты компании Xiaomi закончили разработку нового робота-пылесоса, презентация которого уже состоялась. Как сообщили создатели устройства, его можно использовать не только для сухой уборки, но и для мытья полов.

Объявлена и стоимость автономного бытового прибора. В базовом варианте она составляет 370 американских долларов. По словам представителей компании, пылесос можно купить, начиная с сегодняшнего дня.

Во время работы пылесос использует информацию, получаемую от многомерной системы обнаружения преград. Также робот самостоятельно планирует маршрут своего передвижения. Объем резервуара для воды составляет 500 мл. Еще в устройстве установлена система предотвращения спутывания провода.