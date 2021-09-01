В России планируют создать новый двигатель для самолета Як-152

В РФ планируют создать новый двигатель для перспективного учебно-тренировочного самолета Як-152. Об этом пояснил гендиректор Центрального института авиамоторостроения им. П. И. Баранова Михаил Гордин.

Эксперт в сфере авиастроения отметил, что новый мотор мог быть стать аналогом немецкого RED A03T V12 и похвастаться мощностью в 500 лошадиных сил. По словам Михаила Гордина, разработать именно замену очень сложно, так как немецкая модель удачно скомпонована и предусматривает использование комплектующих, не производящихся в Российской Федерации.

О возможности установки на отечественный летательный аппарат другого мотора специалисты смогут узнать только в ходе отдельной опытно-конструкторской разработки. Данной работой будут заниматься эксперты, разрабатывающие Як-152, пишет «ПолитЭксперт».