 

Ученые предупредили еще об одной опасности длительного коронавируса

01.09.2021, 19:26, Разное
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Ученые из США предупредили об еще одной опасности после длительного коронавируса. Речь идет о нарушении функции почек, а появляться проблема может через несколько месяцев после выздоровления и даже у тех, кто перенес недуг в легкой форме.
В исследовании специалистов из Медшколы Вашингтонского университета в Сент-Луисе были изучены анализы крови пациентов. Выяснилось, что многие столкнулись с проблемами с почками, которые со временем могли перерастать в хронические состояния. Специалисты отмечают, что данные проблемы возникают практически без симптомов, а выявить их можно только получив ответы анализа крови.

По этой причине исследователи призывают проводить такой анализ во время скрининговых обследований пациентов после COVID-19. Особенно опасной стала ситуация после появления «дельта»-штамма коронавируса.

Источник: ria.ru



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