 

Собянин на марафоне общества “Знание”: Москва – крупнейший донор России

01.09.2021, 19:20, Разное
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Существует расхожее мнение, что вся страна “кормит” Москву, то есть все доходы регионов идут в столицу. Мэр города Сергей Собянин дал понять, что это вовсе не так. Выступая на марафоне общества “Знание”, градоначальник рассказал, что столица перечисляет большую часть налогов в федеральный бюджет. “Не нам перечисляют, а территории Москвы перечисляют”, – уточнил он.

По словам Собянина, в прошлом году Москва перевела в федеральный бюджет 800 миллиардов рублей собранных налогов, а городу осталось 890 миллиардов. Если учесть взносы работодателей во внебюджетные фонды, то отчисления составили 2,9 триллиона рублей. Кстати, 48% из этой суммы было выделено для единовременной выплаты всем пенсионерам России.

“Этих денег хватает для того чтобы 60% всех трансферов регионам страны перечислять, то есть Москва является крупнейшим донором страны”, – заявил Собянин.

Напомним, 1 сентября стартовал второй просветительский марафон “Новое знание”, организованный российским обществом “Знание”. Он приурочен к началу учебного года и завершится в пятницу.

В рамках марафона состоялась встреча президента России Владимира Путина со школьниками во Всероссийском детском центре “Океан” во Владивостоке. Глава государства выступил с лекцией. Об этом ранее подробно писали “Дни.ру”.



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