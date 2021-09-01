Мнение: Экономическая модель красного поля

Тему красного поля, шаров и крючков, можно рассмотреть с экономической точки зрения.

Для психологии это будет упрощение, но все сложные психологические моменты всегда проще рассматривать с экономической точки зрения, учитывая, что в психологии все почти так же, только сложней, в том смысле, что вместо сделки – любовь, вместо связки деньги-товар – нематериальный обмен, который измерить трудно. Как пушкинское “поверять гармонию алгеброй”.

Шары – это что-то вроде оферты. Предложение.

Принятие шаров – это что-то вроде акцепта. Согласие на предложение.

Красное поле, которое появляется у вас в результате принятия человеком ваших шаров – это что-то вроде исполнения договора, который возникает в случае оферты с одной стороны и акцепта с другой. Именно поэтому в красном поле вы действуете в границах.

Мнимый шар, то есть иллюзия симпатии – это когда оферта человеку померещилась под короной.

Однако акцепт с его стороны в этом случае может быть самый настоящий. Он выполнит условие договора со своей стороны, а другая сторона ни о каком таком договоре даже не подозревает.

Что-то подобное мы часто наблюдаем в письмах, не так ли?

Человек влюбился в одностороннем порядке, придумав знаки симпатии с другой стороны или преувеличив их во много раз, а потом негодует, что нет никакой динамики. По договору, который он заключил со своей стороны ему должны симметричные шаги и вложения, ему должны взаимные чувства. Однако договор, который с ним от лица другого заключила его корона – липовый. Другой ему ничего не должен. Вот это пример акцепта без оферты, когда корона создала видимость оферты.

Вам может быть сложно понять такие параллели, если вы думаете, что в случае реальной оферты можно требовать исполнение договора через суд, а в случае любви никакой суд вам не поможет.

На самом деле поле – это лучший суд. Суд человеческий создан по принципу измерения справедливости, то есть баланса, как компьютеры сделаны по принципу работы мозга. Фемида с весами – это символ равновесия в поле.

Давайте посмотрим, что гарантирует вам исполнение договора в случае реальной оферты.

Реальная оферта в поле – это настоящие, живые шары, которые означают искреннюю симпатию.

Делая такую оферту, человек сам заинтересован в заключении договора.

Кроме шаров бывают мыльные пузыри или вежливость-галантность, которую другая сторона принимает за шары.

Но если это реальные шары, это гарантия симпатии, гарантия интереса той стороны, которая делает оферту.

Не нужен никакой суд, поле гарантирует, что если симпатия к вам есть, она действительно есть и как мыльный пузырь вдруг не лопнет.

Самая лучшая гарантия, самый надежный договор – это спонтанный интерес.

Представьте себе, что некто заключил с вами бумажный договор, а потом передумал.

Он найдет способы расторгнуть договор, даже если ему придется выплатить материальную компенсацию.

Человека не заставишь сотрудничать, если у него активное нежелание.

Зато при активном желании человек будет стремиться к вам безо всякого договора.

Вот почему в поле не нужен никакой суд, это самоорганизующаяся система, где партнерство гарантировано тягой с двух сторон.

Если тягу представить как цепь, можно сказать, что любящие люди связаны цепями и нет силы, которая разорвет эту цепь против их воли. Отсюда пошло название брачных уз.

“Симпатия” этимологически “связь”. Симпатия гарантирует привязанность человека.

Но все эти гарантии действуют только до того момента, пока симпатия остается.

Как только с одной стороны интерес закончился, договор прекращается.

Вторая сторона может продолжать испытывать интерес, но если она уважает второго, она увидит прекращение договора, а если не уважает, будет пытаться навязать второму продолжение.

Не уважающие чужую волю люди часто думают, что в любви нет никаких гарантий, что спонтанность – это ненадежность.

Но взаимная любовь – это 100-процентная гарантия привязанности и верности обоих.

Ключевое здесь – “взаимная”, любовь должна быть с двух сторон, от каждого субъекта.

Если один любит, а второй нет, глупо думать, что любящий имеет право на гарантии против воли второго субъекта.

Только обоюдная тяга, равная любовь с двух сторон гарантирует равновесие и взаимность.

Искренний интерес – лучшая гарантия сотрудничества.

Если вы не уважаете спонтанность, вам может хотеться других гарантий, вам может хотеться каких-то клятв и каких-то страховок, но любые страховки дадут вам в лучшем случае материальную компенсацию, но не гарантию продолжения партнерства.

Представьте себе, как выглядит в поле взаимная любовь.

Ваша фигура в поле человека такая же большая, как и его фигура в вашем поле. Ваше КП равно КП другого.

Вы не просто связаны равными узами, вы еще имеете потребность вкладываться на равных, точнее вам хочется вкладываться больше и вашему партнеру тоже хочется больше, а в результате вложения примерно равны.

Те, кто хотят гарантий, всегда представляют свои большие вложения, а вложения партнера не представляют, поэтому им кажется несправедливым, что гарантий нет. Но при балансе в любви оба вкладываются одинаково, и каждый момент времени вы не только даете что-то, но и принимаете нечто эквивалентное.

Даже если предположить, что любовь с одной стороны закончилась, вы уже получили много за время этой любви, не меньше, чем отдали.

Только в случае дисбаланса, когда ваша любовь намного больше, а другой не любит вас, вы удерживаете его на условиях кабального договора, вашей кабалы у него. Это еще один правовой экономический термин, означающий невыгодные условия для одной стороны сделки из-за ее зависимости от второй стороны.

Дисбаланс всегда возникает из-за короны, из-за той самой иллюзорной оферты. Мы про это много говорим.

Без короны дисбаланс невозможен как невозможен акцепт без оферты. Нет любви в вашу сторону, не должно быть и роста фигуры, то есть односторонней зависимости без короны появиться просто неоткуда.

Ну и самая хорошая новость про фигуры в поле.

Просто так большая фигура не исчезает. Нужно время и ваши разрушительные действия на протяжении этого времени, чтобы ваша большая фигура в поле человека стала маленькой. Вы должны исчерпать запас КП, много раз выходить за его границы и не сразу возвращаться.

Вот это главная гарантия взаимной любви.

Любовь не тает просто так, и все, кому так кажется, не представляют себе, что такое любовь.

Кристаллизованная фигура – это нечто объективное, очень прочное, интегрированное в жизнь сотней разных связей, реальных, а не иллюзорных.

Чтобы избавиться от такой фигуры потребовалась бы хирургическая операция в поле.

Вот почему взять и волевым путем разлюбить любящего вас человека нельзя.

А спонтанно это происходит только, когда второй выходит из красного поля.

В красном поле всегда есть положительная динамика и фигуры растут или кристаллизуются.

Насколько это понятно, друзья?

Экономическая модель немного проще?

Мы потом снова вернемся к психологической, полевой. В поле нет единовременной оферты и акцепта и долговременного договора, все это складывается постепенно. Понятия о шарах, сотах, ячейках нам нужны, чтобы рассчитывать потом ходы и рост КП с достаточной точностью. Но экономическую модель, то есть модель сделки можно тоже иметь в виду.