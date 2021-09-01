В Москве автомобилист сбил на переходе ребенка на самокате

Автомобилист сбил в Москве ребенка, переезжавшего на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщил столичный дептранс.

«На Салтыковской улице в районе дома 37 автомобиль совершил наезд на ребенка на пешеходном переходе. ГИБДД установлено, что ребенок переезжал на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу. Его госпитализировали в медучреждение», – информирует РИА «Новости» со ссылкой на столичный дептранс.

Также дептранс призвал родителей в связи с началом учебного года напомнить детям о правилах: велосипеды и самокаты необходимо везти рядом с собой при переходе дороги.

Ранее сообщалось, что в Москве таксист сбил малолетнюю девочку и скрылся с места аварии.