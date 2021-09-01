 

Росстат раскрыл данные по росту зарплат в июне 2021 года

01.09.2021, 19:14, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРост реального размера зарплат с поправкой на инфляцию в июне 2021 года составил 4,9% в годовом выражении, сообщил Росстат.

Предыдущие повышения были в мае (3,3%), в апреле (7,8%), в марте (1,8%), феврале (2%) и январе (0,1%), передает «Интерфакс» со ссылкой на данные ведомства.

За первое полугодие 2021 года зарплаты в реальном выражении выросли на 3,4% к аналогичному периоду прошлого года.

Размер средней начисленной зарплаты в июне 2021 года достиг 57 тыс. 782 рублей, это на 11,7% больше прошлогоднего показателя по этому месяцу, информирует «Российская газета» со ссылкой на сообщение Росстата.

Средний размер назначенной пенсии в июле составил 15 тыс. 802 рубля, это превышает показатели 2020 года по тому же месяцу на 5,5%. При этом реальный размер пенсии из-за инфляции сократился за год на 0,9%.



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