ФБК прекратил существование как юридическое лицо

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) прекратил существование как юридическое лицо, следует из информации Единого государственного реестра юридических лиц.

Как передает ТАСС, фонд прекратил деятельность 31 августа. «Способ прекращения: ликвидация некоммерческой организации по решению суда», – говорится в выписке организации.

В июне Мосгорсуд удовлетворил административное исковое заявление столичной прокуратуры к ФБК и «Фонд защиты прав граждан» (признан в РФ иноагентом), а также к «Штабам Навального*» (признан экстремистской организацией, запрещен в России). «Решение подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности указанных организаций», – заявили в суде.

Напомним, по мнению прокуратуры, связанные с Алексеем Навальным структуры «занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». Мосгорсуд утвердил «меры предварительной защиты», согласно которым указанным структурам Навального было запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах, а с банками можно взаимодействовать только по узкому кругу вопросов.