Мнение: Читатели просят обратить внимание

Читатели просят обратить внимание и подсветить ряд проблемных волросов. Обращаю.

1. Казус Ефремова.

Добрый день, Борис.

На прошлой неделе в Питере произошла трагедия (ДТП со смертельным исходом), за которой последовали очень странные события.

В отличие от Ефремова, пьяного водителя не только не посадили под домашний арест, но и вообще отпустили. Причем не ГИБДД, не следователь или прокуратура, а судья, пошедший против обоих систем. Водитель, в свою очередь, моментально исчез.

На данный момент дело пытаются замять, мы обращаемся в все возможные СМИ.

Есть подробный разбор в "Царьграде". Понимаю, что источник так себе, но в данной ситуации донесли всё максимально корректно.

Два момента, о которых не сказано:

1.Второй участник ДТП вчера тоже скончался в реанимации.

2. Товарищи водителя-виновника украли кошелек погибшего прямо с умершего и сразу же пошли тратить деньги в магазинах.

Борис, прошу помочь с оглаской.

Подробнее об этой истории тут https://spb.tsargrad.tv/articles/sud-otpustil-kavkazca-v-netrezvom-vide-sbivshego-dvuh-bajkerov-chto-voobshhe-proishodit_403516 (в случае с Ефремовым сработала медийная волна, но она наблюдается далеко не в каждом подобном случае – огласка ключ к посадкам).

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2. Латвийские гробокопатели.

Здравствуйте, возможно вы посчитаете нужным освятить вопрос с переносом могилы героя СССР генерала Якунина в Латвии, на которое пошла Россия под давлением латышских неонацистов. Какое-то позорище произошедшее при поддержке посольства РФ

Подробнее об этой истории тут https://rzhavin77.livejournal.com/151552.html (латвийские нацики не меняются, позиция МИДа в этом вопросе вызывает прямо скажем удивление)

3. Ветер Перестройки.

Борис добрый вечер, я один из ваших подписчиков

если возможно – рассмотрите плз вопрос освещения в вашем блоге такого захватывающего события как … барабанная ддробббь – Конференция Ветер Перестройки (все слова с заглавной)

активно разгоняется в соцсетях

вот страничка этой говнины https://vk.com/veter_perestroyki

героический таблет горбача на заглавной как бы намекает, что в перестройке не всё так однозначно

и дяди в костюмах будут лить в уши про героические события и бла бла бла

страна должна знать своих героев

спасибо за внимание 😉

Подробнее с ветрами Перестройки можно ознакомиться вот здесь https://vk.com/veter_perestroyki (не забудьте пакетик)

4. О прививках

Добрый день Борис.

Я сторонник прививки но жена у меня таковой не является, и на все мои доводы самые железные она уверено показывает мне видео из различных сервисов в которых показывается как к людям липнут ложки, телефоны, монеты и бог знает что ещё. Вобщем ярый противник прививки.

Но суть не в этом. Сегодня ознакомился с текстом что присылали вам читатели и вспомнил что когда то давно на Пикабу ознакомился со статьей в которой очень подробно разжевано что это такое и как она работает. Попутно это разрушает десятки мифов о чипизации, вышках 5джи, нано графенах и прочих рептилоидных приколов. Надеюсь читателям будет полезно.

Подробнее про прививки вот здесь https://pikabu.ru/story/kak_ustroena_vaktsina_sputnik5_i_kak_ona_vyizyivaet_immunitet_k_covid19_7654635?view=amp (есть у меня такие знакомые, муж с женой за прививки, а сын и дед против, дома доходит до ругани из-за этого. В целом, все это надолго).

Если вам показалось, что одна из предложенных тем стоит того, чтобы поддержать ее распространение записью и репостом, поддержите понравившегося вам автора письма и описываемую проблему.

PS. Еще со времен поездки в Москву накопилась куча писем и сообщений, которые пока не разобрал, ввиду нехватки времени. Как только, так сразу.

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