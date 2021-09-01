Страстные поцелуи под песни Артура Пирожкова и Собчак-тамада. Как прошла свадьба 23-летнего Morgenshtern в стиле 90-х

Своими впечатлениями от мероприятия, которое состоялось 31 августа в Москве и проходило в стиле 90-х годов прошлого века с соответствующей атрибутикой, ведущая поделилась в Instagram.

“Формат супер. Во-вторых, молодые тусуют совершенно не так, как мы. Ключевых отличий два: скорость включения и приоритет. Я знаю все про пышные праздники нулевых (тетя пожила, тетя помнит). Было кайфово, но народ надо было обязательно раскачивать. Сейчас иначе, другая немножко тема: люди включаются в любой момент. Никого не надо раскачивать”, – написала Собчак.

Она также отметила, что на свадьбе у рэпера никто никого не пытался накормить.

“Люди приходят за тусовкой, движухой, зрелищем. И главные бюджеты тратятся именно на это. Алкоголь может быть паршивым: сойдет даже какой-нибудь сладкий просекко”, – отметила она.

Собчак оценила свадьбу рэпера на 10 баллов по 10-балльной шкале.

“Давно я так не веселилась – чтобы все закончилось ментами, обыскивающими лодку на предмет наркотиков”, – резюмировала она.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Видео выступления Артура Пирожкова на свадьбе у рэпера размещено на YouTube-канале “это всё TikTok”.

Пикантности ситуации придает то, что в начале июня 2021 года на церемонии вручения премии “МУЗ ТВ” Morgenshtern в резкой форме выразил несогласие с тем, что награду в номинации “Лучший исполнитель” получил не он, а Артур Пирожков. Запись их перепалки опубликована на YouTube-канале “МУЗ-ТВ”.

Спустя почти три месяца после конфликта Morgenshtern страстно целовался с невестой под песни Артура Пирожкова.

ВИДЕОВидео: это всё TikTok / YouTube

Контекст:

Алишер Моргенштерн (при рождении – Валеев) родился в 1998 году в российской Уфе. С детства увлекался музыкой.

Известность пришла к Morgenshtern в 2018 году, тогда он записывал пародии на популярных музыкальных исполнителей и выкладывал в YouTube (проект назывался “#ИзиРеп”).

В феврале 2018 года Morgenshtern выпустил дебютный мини-альбом Hate Me. Всего с 2018 года вышло пять альбомов с творчеством рэпера.

На сегодняшний день на YouTube-канал музыканта подписано 11,2 млн человек. Самое популярное видео на канале – клип на песню Cadillac, его просмотрели 128 млн раз.

По итогам 2020 года три видео с Morgenshtern – интервью рэпера российскому журналисту Юрию Дудю и клипы Cadillac и El Problema – вошли в топ самых просматриваемых роликов в украинском сегменте YouTube.

В 2021 году с состоянием $7,4 млн музыкант занял вторую строчку в рейтинге Forbes “50 самых успешных звезд России” (место в рейтинге зависело не только от доходов звезд, но и от их популярности – упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в поисковиках и количества подписчиков в Instagram и YouTube).

Morgenshtern запрещен въезд в Украину. Он включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В СБУ объяснили, что причиной такого решения стали пропаганда наркотиков, насилия и жестокости.

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