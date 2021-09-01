Футбольная сборная Украины второй раз не сумела обыграть Казахстан в рамках отбора на чемпионат мира

Казахстан является аутсайдером группы D.

Уже на второй минуте матча в Нур-Султане счет открыл нападающий сборной Украины Роман Яремчук.

На 74-й минуте Руслан Валиуллин из Казахстана забил мяч в ответ.

На третьей компенсированной минуте украинец Даниил Сикан снова вывел свою сборную вперед, однако на шестой компенсированной минуте Казахстан забил усилиями того же Валиуллина.

Итоговый результат – 2:2.

Украинцы не смогли победить сегодняшнего соперника второй раз подряд. 31 марта с таким же счетом завершился поединок в Киеве. Тогда Яремчук тоже открыл счет.

После игры в Казахстане украинская сборная имеет в турнирной таблице четыре очка после четырех игр – команда ни разу не проиграла и ни разу не выиграла. Все игры, кроме последней, завершались со счетом 1:1.

У Казахстана стало два очка после трех поединков, оба были завоеваны в играх с украинцами.

Следующий матч в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года сборная Украины проведет 4 сентября на домашнем стадионе. Соперником станет лидер группы, сборная Франции.

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