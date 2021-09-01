“Укроборонпром” заключил ряд соглашений с оборонными компаниями США на $2,5 млрд

Украинская сторона договорилась о сотрудничестве в сфере оборонно-промышленного комплекса с компанией Lockheed Martin Corporation. Речь идет о разработке совместных проектов и программ, организации исследований и разработок.

Также “Укроборонпром” будет сотрудничать с компанией Harris Global Communications Inc., входящей в группу компаний L3Harris Technologies, которая является одним из мировых лидеров оборонных технологий. Подписанное соглашение, в частности, предусматривает реализацию совместных проектов по поставкам продукции в Украину, включая дальнейшую ее интеграцию в воздушные, наземные и морские системы.

Подписано соглашение с Global Ordnance – компанией-поставщиком оборонной продукции в разных странах мира.

Заключенное соглашение с международной компанией Day & Zimmermann Lone Star LLC касается разработки проектов по модернизации и создания новых производственных мощностей с привлечением иностранного капитала для предприятий “Укроборонпрома”.

Контекст:

Украинская делегация во главе с президентом страны Владимиром Зеленским в ночь на 31 августа прибыла в Вашингтон.

В рамках этого визита министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин 31 августа подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между ведомствами.

Накануне визита Зеленского президент США Джо Байден поручил Госдепартаменту выделить Украине около $60 млн из средств Пентагона в качестве военной помощи. В пакет помощи входят поставки Украине ракет к противотанковым ракетным комплексам Javelin.

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