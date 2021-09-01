 

Арестович предложил переименовать Украину в “Русь-Украину”

01.09.2021, 18:58, Новости дня
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Надо у них [России] отобрать бренд “русский”, в конце концов”. Я борюсь за то, чтобы мы называли войну правильно: “русско-российская война”. [Точнее], “русько-российская”, с мягким знаком. Русь – это мы… русские, русины, как нас еще называли. Я бы изменил название государства, назвал бы нас “Русь-Украина”, двойное название сделал бы”, – заявил Арестович.

Когда Цимбалюк поинтересовался, когда будет указ президента Владимира Зеленского о переименовании Украины. Арестович заверил, что этот вопрос уже в работе

“Мы работаем над этим. Это закрыло бы тему в конце концов”, – сказал он.

Он подчеркнул, что Россия – одно из немногих, если не единственное государство в мире, у которого исторический центр находится за пределами современной территории. 

“Если говорить справедливо, есть ветка славянская, которая пошла на Москву, во Владимиро-Суздальское княжество, и белорусы, и где-то там очень глубоко, с этой веткой мы родственники, конечно”, – признал политик. Однако он подчеркнул, что современная Российская Федерация не сводится к славянскому элементу, и “этот искусственный конструкт претендовать на наследие Руси может с очень большой натяжкой”. 

Арестович считает, что в Украине нужно разграничить понятия “российский” и “русский” на законодательном уровне.

Признать, что русский язык “не принадлежит РФ”, предлагал бывший министр внутренних дел Арсен Аваков. А экс-пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявляла, что в Украине есть “украинский русский язык”, часть культурного наследия Украины. В Офисе президента тогда сказали, что это ее частное мнение.

Контекст:

По результатам  опроса Социологической группы “Рейтинг”, 75% украинцев преемницей Киевской Руси считают Украину.

В День Независимости Зеленский заявил об учреждении нового праздника – Дня украинской государственности. Он будет отмечаться 28 июля, в День крещения Киевской Руси-Украины.

Глава МИД России Сергей Лавров после этого заявил, что Украина “приватизировала День Крещения Руси”, на что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил, что Украине, в отличие от РФ, “не нужно ничего “приватизировать”, потому что мы как были на своей земле тысячу лет, так и остаемся на ней”.

“Министр Лавров заблудился в трех соснах российской истории. До XVIII века его государство имело одно название: Московия. В X веке крестили Русь в Киеве, а не Московию. Чтобы воровать чужую историю, много ума не надо. Не только российский газ, но и пропаганда – самые грязные в мире”, – также заявил Кулеба.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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