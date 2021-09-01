Видео: США отказываются от войн
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Вашингтон выполнил договоренности с запрещенной в РФ группировкой «Талибан» и вывел свои войска из Афганистана в срок, до 1 сентября. Выступая с речью по этому поводу, президент Джо Байден произнес нечто сенсационное: «Решение об Афганистане – не просто про Афганистан, оно об окончании эры крупных военных операций, направленных на переустройство других стран». Можно ли верить его словам?
Теги:
США
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Афганистан
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Джо Байден
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Талибан
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Дмитрий Бавырин
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