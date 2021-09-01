 

Видео: США отказываются от войн

01.09.2021, 18:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВашингтон выполнил договоренности с запрещенной в РФ группировкой «Талибан» и вывел свои войска из Афганистана в срок, до 1 сентября. Выступая с речью по этому поводу, президент Джо Байден произнес нечто сенсационное: «Решение об Афганистане – не просто про Афганистан, оно об окончании эры крупных военных операций, направленных на переустройство других стран». Можно ли верить его словам?

Теги: 

США
,
Афганистан
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Джо Байден
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Талибан
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Дмитрий Бавырин



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