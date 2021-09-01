 

Умер советский скрипач Игорь Ойстрах

01.09.2021, 18:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Москве в возрасте 90 лет скончался народный артист СССР, скрипач, дирижер и преподаватель Игорь Ойстрах, сообщила руководитель Благотворительного фонда имени Давида Ойстраха Анжелика Моисеева.

«Игорь Давидович умер 14 августа. Он давно болел», – сказала Моисеева ТАСС.

О смерти дирижера сообщила его сиделка, родственники ранее не могли проинформировать общественность о происшествии.

Тело музыканта уже кремировали. «Захоронение планируем позднее на Новодевичьем [кладбище Москвы]», – сказала Моисеева.

Ойстрах родился в 1931 году в Одессе, он провел детство в Москве. С шести лет играл на скрипке, с восьми – на фортепиано. Окончил Московскую консерваторию по классу скрипки.

Первый концерт он дал в 1947 году, в 15 лет он выступал вместе с отцом на сцене зала московского Дома ученых, он исполнил в сопровождении оркестра концерт Иоганна Себастьяна Баха для двух скрипок

С 1958 года Ойстрах был солистом Московской филармонии, с 1965 года стал преподавателем Московской консерватории. В 1968 году впервые встал за дирижерский пульт, с тех пор выступал в качестве дирижера. Ойстрах давал концерты  и в СССР, и за рубежом: в Австрии, Великобритании, ГДР, Дании, США, Чехословакии, Японии и других странах.



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