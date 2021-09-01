 

В Китае создан робот, способный перелетать через препятствия

01.09.2021, 18:42, Новости дня
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В Китае представлен летающий робот. Машина, получившая название Jet-HR2, оборудована четырьмя винтами, которые, как у квадрокоптера, позволяют взлетать над поверхностью Земли.

Однако речь идет вовсе не о летательном аппарате, поясняют авторы разработки. Летать робот будет только тогда, когда ему нужно преодолеть серьезные препятствия.

К сожалению, для большинства современных наземных роботов это большая проблема. Из-за неспособности преодолевать препятствия их обучают прыгать, оснащают гусеницами или делают похожими на насекомых. Здесь же робот при необходимости может подняться в воздух и опуститься за препятствием, чтобы далее продолжить свой путь обычным способом.



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