В Китае создан робот, способный перелетать через препятствия

В Китае представлен летающий робот. Машина, получившая название Jet-HR2, оборудована четырьмя винтами, которые, как у квадрокоптера, позволяют взлетать над поверхностью Земли.

Однако речь идет вовсе не о летательном аппарате, поясняют авторы разработки. Летать робот будет только тогда, когда ему нужно преодолеть серьезные препятствия.

К сожалению, для большинства современных наземных роботов это большая проблема. Из-за неспособности преодолевать препятствия их обучают прыгать, оснащают гусеницами или делают похожими на насекомых. Здесь же робот при необходимости может подняться в воздух и опуститься за препятствием, чтобы далее продолжить свой путь обычным способом.