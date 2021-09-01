 

Bloomberg предупреждает о возможных задержках с выпуском смарт-часов Apple

01.09.2021, 18:42, Новости дня
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Экран покрупнее, а процессор помощнее. Так описывают специалисты компании Apple свою новую модель умных часов. Однако эксперты из агентства Bloomberg предупреждают, что все эти улучшения, даже обычное изменение дизайна, в нынешних условиях могут привести лишь к задержке с началом производства.

Речь идет о смарт-часах Apple Watch 7, судьбу которых сейчас решают менеджеры «яблочной» компании. Такую же мысль высказали и аналитики из Nikkei. Они полагают, что задержки могут быть связаны с излишней сложностью новой версии наручного гаджета.

Ожидается, что презентация упомянутых умных часов состоится в ближайшие несколько недель. Очевидно, за это время мы сможем понять, насколько серьезными были предупреждения экспертов.



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