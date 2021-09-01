 

Аналитики отмечают падение интереса к iPhone 13

01.09.2021, 18:42, Новости дня
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Проведенный опрос показал, что только 18% владельцев мобильных устройств на операционной системе Android хотя бы теоретически рассматривают возможность замены своего гаджета на одну из моделей новой линейки iPhone 13. Выход этих смартфонов ожидается в ближайшее время.

Аналогичное исследование проводили и в прошлом году. Правда, тогда общественное мнение изучали по поводу ожидаемой линейки iPhone 12. Но разница результатов огромна, говорят аналитики.

В прошлом году новые iPhone хотели 33% владельцев мобильных устройств на «Андроиде». Аналитики предполагали, что популярность тринадцатой серии смартфонов iPhone может оказаться ниже, чем двенадцатой. Но о причинах такого глубокого падения пока ничего конкретного сказать не могут.



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