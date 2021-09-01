Стала известная стоимость свадебного платья супруги Моргенштерна

Стала известная стоимость свадебного платья, в котором Дилара Зинатуллина вышла замуж за Алишера Моргенштерна. Сведения об этом опубликованы на официальном сайте бутика Aurora, а снимки с молодоженами – в Instagram-аккаунте магазина.

Моргенштерн выбрал для свадьбы серый костюм классического стиля, рубашку из белой ткани и галстук такого же цвета. Что касается наряда Дилары Зинатуллиной, то она позирует в платье-рыбке с юбкой с оборками и шлейфом модели Kris бренда Milla Nova, стоимость которого составляет 135 тыс. руб. Также невеста предпочла в качестве свадебного букета композицию из леденцов, а голову украсила диадемой.

Стоит отметить, что долгожданное для возлюбленных бракосочетание состоялось 31 августа. За три месяца до этого Моргенштерн сделал предложение Зинатуллиной в синагоге. Во время свадьбы молодожены даже поменялись нарядами, чем удивили гостей и фанатов.