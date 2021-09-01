 

Стала известная стоимость свадебного платья супруги Моргенштерна

01.09.2021, 18:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Стала известная стоимость свадебного платья, в котором Дилара Зинатуллина вышла замуж за Алишера Моргенштерна. Сведения об этом опубликованы на официальном сайте бутика Aurora, а снимки с молодоженами – в Instagram-аккаунте магазина.
Моргенштерн выбрал для свадьбы серый костюм классического стиля, рубашку из белой ткани и галстук такого же цвета. Что касается наряда Дилары Зинатуллиной, то она позирует в платье-рыбке с юбкой с оборками и шлейфом модели Kris бренда Milla Nova, стоимость которого составляет 135 тыс. руб. Также невеста предпочла в качестве свадебного букета композицию из леденцов, а голову украсила диадемой.

Стоит отметить, что долгожданное для возлюбленных бракосочетание состоялось 31 августа. За три месяца до этого Моргенштерн сделал предложение Зинатуллиной в синагоге. Во время свадьбы молодожены даже поменялись нарядами, чем удивили гостей и фанатов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.01 / Прокуратура вручила предостережения

13.07 / Астрономы обнаружили на Солнце опасный для Земли “каньон огня”

28.03 / Эксперт Класковский о последствиях “оттепели” для Лукашенко: Систему может тряхнуть так, что она поползет по швам

11.08 / Мнение: Ну что, друзья. Если не поменяем общественный формат, нас будут увольнять и увольнять.

23.04 / На Пасху украинские дроны будут сбрасывать конфеты Roshen на жителей Донецка

17.06 / Без сенсаций, но с надеждой

22.09 / Лукашенко заявил о намерении поехать в Магадан

31.07 / Анна Седокова рассказала об угрозах и домогательствах богатых поклонников

29.03 / Мнение: Трудно быть русским: Тролли — за Байдена!

27.08 / Мнение: Очень вовремя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика