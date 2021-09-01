 

Певицу МакSим заметили в школе на линейке у младшей дочери

01.09.2021, 18:32, Разное
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Певица МакSим, которая недавно выписалась из больницы, впервые вышла в свет. Она посетила праздничную линейку своей младшей дочери. Фотографии с мероприятия появились в социальной сети Instagram.
Младшая дочь певицы МакSим сегодня пошла в первый класс. Фотографией с линейки поделилась директор столичной школы №1287. На снимке Марина Абросимова запечатлена в центре. Для посещения школьной линейки она выбрала классический наряд – белую блузку и черные брюки. Рядом с ней можно видеть актрису Юлию Пересильд. Отмечается, что данное учебное заведение является престижным.

Дочь Марию артистка родила от бизнесмена Антона Петрова. МакSим также воспитывает старшего ребенка – девочку Александру от звукорежиссера Алексея Луговцева. Отметим, что это первый выход в свет Марины Абросимовой после выписки из больницы. Больше месяца знаменитость провела в состоянии комы, ее легкие на фоне двусторонней пневмонии были поражены на 80%. Сейчас артистка восстанавливается, многие отметили, что она очень похудела.



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