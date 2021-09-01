 

Аллу Пугачеву с сыном заметили в обычном супермаркете

01.09.2021, 18:32, Разное
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Аллу Пугачеву вместе с сыном Гарри очевидцы заметили в одном из столичных супермаркетов. Примадонна внимательно выбирала продукты.
Снимок, как Пугачева закупает продукты питания, появился на одном из фанатских аккаунтов. Примадонна отправляется в супермаркет сама не в первый раз. Ранее фотографией того, как жена делает покупки, делился Максим Галкин. Шоумен пошутил, что куда бы не пошла его супруга, ее фотографируют, а снимок присылают ему. Таким образом, ведущий всегда знает, где находится жена.

Изображение взято с: [email protected]
На обнародованном фото Алла Пугачева везет тележку в супермаркете, а в ней сидит сын Гарри. Пользователи социальных сетей не могли подумать, что Примадонна отечественной эстрады самостоятельно покупает продукты. К тому же для выхода в общественное место она надела непримечательную одежду, на голове присутствовала небрежная прическа. Поклонники артистки не увидели рядом с ней охранника.

Источник: bimru.ru



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