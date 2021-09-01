Аллу Пугачеву с сыном заметили в обычном супермаркете

Аллу Пугачеву вместе с сыном Гарри очевидцы заметили в одном из столичных супермаркетов. Примадонна внимательно выбирала продукты.

Снимок, как Пугачева закупает продукты питания, появился на одном из фанатских аккаунтов. Примадонна отправляется в супермаркет сама не в первый раз. Ранее фотографией того, как жена делает покупки, делился Максим Галкин. Шоумен пошутил, что куда бы не пошла его супруга, ее фотографируют, а снимок присылают ему. Таким образом, ведущий всегда знает, где находится жена.



Изображение взято с: [email protected]

На обнародованном фото Алла Пугачева везет тележку в супермаркете, а в ней сидит сын Гарри. Пользователи социальных сетей не могли подумать, что Примадонна отечественной эстрады самостоятельно покупает продукты. К тому же для выхода в общественное место она надела непримечательную одежду, на голове присутствовала небрежная прическа. Поклонники артистки не увидели рядом с ней охранника.

Источник: bimru.ru