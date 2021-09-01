Элла Памфилова заявила, что члены избиркомов должны обладать скромностью и не поправлять председателей ТИК

Глава Центризбиркома Элла Памфилова напомнила добровольным наблюдателям и членам избирательных комиссий правила приличия, которым они должны следовать во время выборов. По её словам, даже если председатель территориальной избирательной комиссии сделал ошибку или оговорку, другие её члены должны проявить скромность и воздержаться от попыток поправить его.

«А то у нас такое поколение выросло, которое вообще берегов не видит. Школьник, например, может взять и поправить главу государства. По-вашему, это нормально? У нас скоро выборы, и я уже представляю, какой ужас нас всех ждёт. Все эти бесконечные придирки и попытки поправить слова председателя территориальной комиссии при оглашении результатов – всему этому на наших выборах не место. Если даже вы заметили, что глава ТИК ошибся, вспомните, кто он и кто вы. Всякая власть от бога, в том числе и власть председателя. Уважайте это лицо и его священный сан», – заявила Элла Памфилова.

За соблюдением приличий во время выборов на Кубани будут следить казаки, а в других регионах – представители местных вооружённых добровольческих дружин. В случае неподобающего поведения члена избиркома в отношении него может быть возбуждено дело по статье «Возмущение общественного спокойствия» с максимальным наказанием в виде штрафа в размере 76 тыс. рублей, а наиболее отъявленные хамы могут попасть под действие уголовной статьи «Хулиганство».

Ранее Элла Памфилова высоко оценила выборы эмира Афганистана, отметив, что на них все члены ЦИК единогласно проголосовали за кандидата, который в итоге и выиграл выборы.

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