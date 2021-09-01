 

Элла Памфилова заявила, что члены избиркомов должны обладать скромностью и не поправлять председателей ТИК

01.09.2021, 18:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава Центризбиркома Элла Памфилова напомнила добровольным наблюдателям и членам избирательных комиссий правила приличия, которым они должны следовать во время выборов. По её словам, даже если председатель территориальной избирательной комиссии сделал ошибку или оговорку, другие её члены должны проявить скромность и воздержаться от попыток поправить его.

«А то у нас такое поколение выросло, которое вообще берегов не видит. Школьник, например, может взять и поправить главу государства. По-вашему, это нормально? У нас скоро выборы, и я уже представляю, какой ужас нас всех ждёт. Все эти бесконечные придирки и попытки поправить слова председателя территориальной комиссии при оглашении результатов – всему этому на наших выборах не место. Если даже вы заметили, что глава ТИК ошибся, вспомните, кто он и кто вы. Всякая власть от бога, в том числе и власть председателя. Уважайте это лицо и его священный сан», – заявила Элла Памфилова.

За соблюдением приличий во время выборов на Кубани будут следить казаки, а в других регионах – представители местных вооружённых добровольческих дружин. В случае неподобающего поведения члена избиркома в отношении него может быть возбуждено дело по статье «Возмущение общественного спокойствия» с максимальным наказанием в виде штрафа в размере 76 тыс. рублей, а наиболее отъявленные хамы могут попасть под действие уголовной статьи «Хулиганство».

Ранее Элла Памфилова высоко оценила выборы эмира Афганистана, отметив, что на них все члены ЦИК единогласно проголосовали за кандидата, который в итоге и выиграл выборы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.02 / В Италии мафия запретила машинам скорой помощи включать сирены

17.02 / Скандалы: «Прожигают жизнь — и им хорошо»

09.09 / Группу подростков в Огайо убил Йети?

09.02 / Мнение: «Феминизация» Китая, приложение для согласия и звезда во лбу рэпера

24.08 / Что нужно посадить на даче в сентябре: какие преимущества такой посадки

13.07 / Мнение: О невероятной правде про коронавирусную смертность в Италии

06.10 / Мнение: Разгон майдана в Бишкеке

11.08 / Алиса Милано начала лысеть из-за коронавируса

08.09 / Исследование 10 млн звездных систем не помогло астрономам обнаружить в них инопланетные технологии

10.09 / Ученые создали мобильный датчик для проверки качества продуктов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика