 

Собянин рассказал об открытии фестиваля ландшафтного дизайна “Цветочный джем”

01.09.2021, 18:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

После долгого перерыва в Москве снова организуют фестивали. “Цветочный джем” проводится в столице уже в четвертый раз. 1 сентября заработали 35 площадок. Гостей ждут 75 тысяч деревьев, кустарников и цветов. На фестивале будут продавать оригинальное варенье, джем и сувениры, а столичные рестораторы порадуют своими блюдами и десертами.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что 11 сентября на 17 площадках можно будет принять участие в создании мини-садов. Однако никаких мастер-классов, как и шумных народных гуляний, не будет. Мероприятие проводится с ограничениями в связи с пандемией коронавируса.

“Более масштабные городские праздники будут возобновлены только после устойчивого и длительного улучшения эпидемиологической обстановки”, – сообщил Собянин.

Напомним, “Цветочный джем” – это не просто фестиваль, а открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна. Он проходит в рамках цикла уличных мероприятий “Московские сезоны”.

Кстати, в 2019-м участники “Цветочного джема” создали 42 летних сада, 15 тысяч цветников и четыре новых городских парка. В том году площадки фестиваля посетили около восеми миллионов человек – не только москвичи, но и туристы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.01 / Володин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Антошкина

18.05 / На крючке? – Личное мнение

24.02 / Начальник полиции Нижневартовска уволен за раскрытие школьникам уязвимых мест ОМОНа

10.09 / Энтони Рэпп обвинил Кевина Спейси в сексуальных домогательствах

10.09 / Зачем толстеньким мини? – Личное мнение

02.10 / Коронавирус в России: за сутки выявили 9,4 тысячи новых случаев

15.07 / Уралмашзавод возобновляет производство стиральной машины «Малютка»

18.09 / Мнение: План “Крепость”

25.06 / Легкая вещь для свежего образа: с чем носить рубашки из шамбре женщинам за 40 (советы с примерами)

06.08 / Кто спустил цены с поводка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика