 

Украинец стал чемпионом мира по рыбной ловле

01.09.2021, 18:06, Новости дня
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В ЛОГА уточнили, что Боженко, который является мастером по рыболовному спорту международного класса, стал абсолютным чемпионом мира по ловле рыбы спиннингом с берега. А национальная сборная Украины победила в общекомандном зачете.

Фото: loda.gov.ua

Соревнования проходили на горной реке Вачер. Украину представляли четыре участника в основном составе, один запасной и координаторы, которые  отслеживали свободные сектора в зоне, ловлю соперников и координировали перемещения.

Очки начислялись за каждую правильно пойманную и отпущенную рыбу, причем учитывалась только форель.

“Украина постоянно принимает участие в чемпионате мира. Мы уже дважды были на пьедестале почета, заняв второе и третье место. Однако в личном зачете Украина еще не имела медали. Это первая и сразу золотая”, – рассказал Олег Рывак, руководитель областной федерации рыболовного спорта.

По его словам, сейчас украинские рыбаки готовятся к Кубку Украины, который пройдет в начале октября. А в 2022 году на озере в Прилбичах Львовской области примут чемпионат мира по ловле карпа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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