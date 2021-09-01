 

В Украине отменили более 1,6 тыс. регуляторных актов, которые мешали работать предпринимателям – Шмыгаль

01.09.2021, 18:06, Новости дня
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“Одной из первоочередных задач, стоящих перед правительством, […] является дерегуляция”, – сказал он.

Глава правительства отметил, что межведомственная группа по дерегуляции создается в помощь межрегиональной рабочей группе, которая занимается этим вопросом и у которой уже есть результаты.

“Пересмотрено более 3,5 тыс. регуляторных актов, из которых была отменена чуть ли не половина – 1636 документов. Это те акты, которые были связаны с региональной спецификой и действительно обременяли работу предпринимателей. Новосозданная рабочая группа до конца года должна показать аналогичный результат и убрать искусственные барьеры для работы бизнеса”, – объяснил Шмыгаль.

Государственная регуляторная служба Украины уточняет, что 1636 документов были отменены как неактуальные, неэффективные или незаконные, а 676 решений приведены в соответствие с действующим украинским законодательством.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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