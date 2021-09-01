Присутствие сил НАТО в Черноморском регионе – неплохой психологический шаг, но этого недостаточно – Зеленский

“Люди в Украине видят эту поддержку. Это важно, потому что они чувствуют, что они не одни, и что, если будет продолжение эскалации со стороны Российской Федерации, то с нами будут наши партнеры”, – отметил глава государства.

При этом он добавил, что поддержка НАТО в Черноморском регионе ограничивается только присутствием сил Альянса.

“Я считаю, что это правильный психологический шаг, не применяется оружие, но третьим странам демонстрируется, что Альянс сотрудничает с Украиной. Поэтому, как психологический шаг, я считаю, что это неплохо. Достаточно ли этого? Считаю, что нет”, – подчеркнул Зеленский.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

О том, что НАТО будет наращивать свое военное присутствие в Черноморском регионе, в конце 2020 года говорил и генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Он объяснял необходимость таких действий тем, что РФ увеличивает свое военное присутствие в Крыму.

За более чем семь лет оккупации РФ Крым превратился в военную базу, сказал 23 августа Зеленский.

“Украинский Крым был гарантией региональной стабильности, а сейчас это, можно сказать, – пороховая бочка. От начала оккупации Москва втрое увеличила военное присутствие на полуострове. Из всемирно известного курорта Крым превратился в военную базу, стал плацдармом для расширения влияния РФ на регион Черного моря. Крым превратился на территорию, где грубо и систематически нарушаются права и свободы человека”, – заявил он на учредительном саммите Крымской платформы.

В этот же день заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в ходе панельной дискуссии в рамках саммита Крымской платформы сказал, что Альянс планирует усилить свои позиции в Черноморском регионе.

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